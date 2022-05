Zaterdag de laatste ronde voor Ouwerkerk Optiek

Door: Redactie

Na dertig jaar zeggen Jacques en Alie Ouwerkerk: ‘Het is mooi geweest’. Op 28 mei is de laatste dag van hun winkel. Ouwerkerk is 50 jaar opticien, waarvan dertig jaar als zelfstandig ondernemer aan de Meerweg.

Amro-bank

In 1992 openden ze hun eigen optiekzaak. “Mijn vrouw Alie en ik gingen met een A4-tje naar de Amro-bank”, zegt Ouwerkerk. “Er stond niet zoveel op dat A4-tje hoor, maar toen ik een paar dagen later de bank belde om te vragen hoe het ermee stond, zei men toch: we willen wel met u in zee. Ik heb toen direct ontslag genomen bij mijn werkgever, want ik wilde zo snel mogelijk beginnen.”

Nieuw leven

Na 28 mei begint het vrije leven waar ze beiden zin in hebben. “Mijn vrouw Alie en ik gaan genieten, met tijd voor kinderen en kleinkinderen. Daar zien we echt naar uit.” Volgens Ouwerkerk is zijn vrouw altijd zijn grote steun en toeverlaat geweest in de winkel. Beiden zullen hun klanten gaan missen. Ouwerkerk: “Ja, zeker. We kennen ze al zo lang, daar hebben we een band mee opgebouwd. Sommigen vragen nu wat we hen aandoen door te stoppen. We hebben het de laatste weken extra druk in de winkel.”

Bedankt!

In de afgelopen vijftig jaar heeft Ouwerkerk het optiekvak zien veranderen en moderniseren. Brillen werden trendy en modegevoelig. “Ik heb dit werk altijd met heel veel plezier gedaan.”, zegt hij. “Mede namens Alie wil ik alle klanten hartelijk bedanken voor hun vertrouwen.” Haren de Krant bedankt Jacques en Alie Ouwerkerk op zijn beurt ook van harte, want zij behoren al 27 jaar tot de trouwste adverteerders in deze krant.