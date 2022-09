Zeilen: Nederlands Kampioenschap Sailhorse op het Paterswoldse meer

Door: Redactie

Komend weekend, 10 en 11 september 2022 organiseert Vereniging Watersport de Twee Provinciën (VWDTP) voor de Sailhorseklasse het officiële Nederlands Kampioenschap.

Wat is een Sailhorse?

Sailhorse is een polyester zeilboot voor 2-3 personen. De boot is een heel fijne daysailer maar ook een uitdagende wedstrijdboot. Al in 1970 werd de eerste Sailhorse gebouwd, en nog steeds worden nieuwe Sailhorses afgeleverd aan tevreden zeilers. Al meer dan 50 jaar een populaire boot en bekend bij bijna elke zeiler. Kijkt u eens voor meer informatie op www.sailhorse.nl.

Wedstrijden op het scherpst van de snede

Gedurende het hele weekend zeilen maar liefst 20 Sailhorses om het Nederlands Kampioenschap. De zeilers beschouwen het als een hele eer zich een heel jaar Nederlands Kampioen te mogen noemen. De strijd op het water is dan ook hevig, maar altijd sportief. Aan het eind van de dag wordt er op de strijd geklonken met een goed glas en gaat men vriendschappelijk met elkaar om. Er zijn veel plaatselijke zeilers die in een Sailhorse varen. De VWDTP’ers zijn dan ook vaak succesvol in deze klasse. Zo is Han van der Hoeven uit Haren (met boot Pas de Deux) de regerend kampioen. Kan hij op zijn thuiswater de titel prolongeren? U kunt het meemaken! De wedstrijden zijn doorgaans goed te volgen vanaf het prachtig gelegen terras van VWDTP. Ieder wordt dan ook van harte uitgenodigd om de races te komen volgen. Het clubhuis van VVWDTP vindt u aan de Meerweg 227, 7952 XD te Haren. Op zaterdag wordt er om 10:30 uur gestart, zondag een half uurtje later.

Meer weten over Sailhorse?

Vraag gerust een zeiler, liefst na de wedstrijden. Zij zijn graag bereid u meer te vertellen over deze fijne boot. Allen zijn groot liefhebber van Sailhorse. U bent van harte welkom om eens in de boot te kijken en de zeilers het hemd van het lijf te vragen. Ook kunt u meer informatie ontvangen over het zeilen bij, en het lidmaatschap van VWDTP.