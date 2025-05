Zeldzame foeragerende Moerassterns in Haren

Door: Redactie

Een bijzondere waarneming in Haren. Het betreft één van de drie voorkomende Moerassterns van Europa, namelijk de zeldzame Witwangstern.

Deze fraaie vogels broeden sinds 2012 rondom het Zuidlaardermeergebied – Hunzedal. Dit is uitzonderlijk want in Nederland zijn in het verleden maar sporadisch broedgevallen van bekend. Ze zijn thans in grote getale aanwezig in Nederland van half april tot half september en trekken daarna weer weg om te overwinteren in Zuid-Europa en Afrika.Tijdens hun broedperiode in Groningen en omgeving komen de Witwangsterns zelfs enkele kilometers van hun broedgebied naar plas Haren-Wolddeelen om te foerageren. Johannes Ruben ziet ze dan veelal vanuit zijn appartement Nieuw Erasmusheem terugvliegen met een prooi in hun snavel naar hun nesten. Collega-waarnemer Karel Jan Alsem attendeerde mij erop dat mijn waargenomen Witwangsterns richting Waterhuizen vlogen naar hun broedplaatsen om daar hun prooi af te leveren. Johannes Ruben zag van 28-06-2023 tot en met 26-05-2025 in plas Haren-Wolddeelen 163 Witwangsterns.

Johannes Ruben is natuurwaarnemer en woont in Nieuw Erasmusheem. Zijn woning is als het ware een skybox van waaruit hij het natte natuurgebied ten zuiden van zijn woning in de gaten houdt.

Update: ook vandaag rond 6.30 uur heeft Johannes Ruben deze waarneming weer gedaan.