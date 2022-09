ZINN gaat huishoudelijke thuiszorg in Haren verzorgen

Nieuws:

Door: Redactie

De huishoudelijke verzorging (HV) in de gemeente Groningen gaat per 1 januari 2023 veranderen. De gemeente brengt het aantal aanbieders terug van 16 naar vier en ZINN is één van hen.

Korte lijnen

Het tekenen van het contract betekent dat aanbieders na 1 januari 2023 een vast werkgebied krijgen. Voor ZINN is dat het gebied Groningen Zuid (inclusief Haren). Het werken in één gebied zorgt voor korte lijnen tussen de voorzieningen – zoals wijkzorg en Buurthuiskamers – in de wijk, de gemeente en ZINN. Voor cliënten verandert er niets. ZINN blijft ook in de andere gebieden huishoudelijke zorg verlenen, zolang het vaste koppel van medewerker en cliënt niet doorbroken wordt.