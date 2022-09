ZINN gaat op termijn exclusief thuiszorg Huishoudelijke Verzorging in Haren leveren

Nieuws:

Door: Redactie

Om de komende jaren te zorgen voor continuïteit in de organisaties die huishoudelijke hulp aanbieden, heeft de gemeente Groningen nieuwe contracten afgesloten met vijf organisaties.

De contracten lopen vijf jaar en gaan op 1 januari 2023 in. De keuze voor het werken met vijf organisaties, die elk in een eigen gebied gaan werken, is gemaakt omdat de gemeente kwalitatief goede huishoudelijke hulp erg belangrijk vindt. Doordat in de meeste gebieden één organisatie actief is, is het voor de organisaties, die het gebied kennen, gemakkelijker om bij ondersteuningsvragen van cliënten gebruik te maken van voorzieningen die al in de buurt aanwezig zijn.

De organisaties die vanaf 1 januari 2023 de huishoudelijke hulp verzorgen per gebied zijn: Tzorg en Emile Thuiszorg (Centrum en Oude Wijken), AtHomeFirst (West), Thuiszorg Comfort (Oost en Ten Boer) en ZINN (Zuid en Haren).