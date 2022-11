Zoeken naar het beste traject Haren-Zuidlaren; Is doorfietsroute een Gordiaanse knoop?

Door: Redactie

De Provincie Groningen wil het fietsgebruik stimuleren, omdat dit goed is voor het klimaat en de volksgezondheid. Men wil fietsers met ‘doorfietsroutes’ meer ruimte geven op de doorgaande trajecten van en naar de stad Groningen. In 2023 moet duidelijk zijn waar de doorfietsroute Haren-Zuidlaren komt te liggen (kosten: 4,6 miljoen, 3-5000 fietsers per dag). Een Gordiaanse knoop, want de optionele routes gaan allemaal door kwetsbaar gebied waar wakkere en kritische mensen wonen.

Luisteren

Jeroen Gaasterland is Omgevingsmanager, maar hij noemt zich liever ‘verbinder’. Hij zoekt contact met iedereen, die te maken krijgt met de nieuwe doorfietsroute. Hij nodigt zichzelf uit aan keuken- en vergadertafels. “Niet om te zeggen hoe we het gaan doen of om zieltjes te winnen”, zegt hij. “Ik wil vooral luisteren naar meningen en visies. We hebben zelf drie mogelijke trajecten in gedachten en ik wil graag weten welke belangen of bezwaren er leven.” Gaasterland merkt dat niemand het hogere doel (meer fietsgebruik) betwist, maar dat er over de uitwerking verschillende opvattingen bestaan.

Meningen ventileren

Als voor je deur een doorfietsroute komt heeft dit particuliere gevolgen (wordt je uitrit gevaarlijk?), maar er is ook impact op de omgeving (moeten er bomen wijken?). Het kan ook voordelen hebben: meer klanten voor je bedrijf en goedkoop woon-werk-verkeer. “Ik luister naar beide meningen en ben in beide kanten van het verhaal geïnteresseerd”, zegt Jeroen Gaasterland. Met ProRail wordt onderzocht welke maatregelen nodig zijn om met het fietstraject veilig een spoorbaan te kunnen kruisen. Dat worden kostbare knelpunten.



foto: Jeroen Gaasterland (Provincie Groningen) op locatieonderzoek

De opties

De Provincie heeft meerdere optionele routes bedacht, die door twee gemeenten en twee provincies lopen. De genoemde routes mag je zien als de grote lijnen. De globale optie-routes starten op het kruispunt Jachtlaan-Onnerweg.

Route 1; Globaal via Onnerweg en Felland naar Onnen. Daarna via Noordlaren naar Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 2*: Globaal via Scharlakenhof, Westerveen en Viaductweg naar Hoge Hereweg (zandpad) en door het bos naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

Route 3: Globaal langs de Rijksstraatweg door Glimmen, dan via de Zuidlaarderweg naar Noordlaren en Zuidlaren. Kruist spoorbaan.

*Kanttekening bij route 2: om een gelijkvloerse spoorwegovergang te vermijden zou deze route ook over het viaduct geleid kunnen worden en dan via Gieselgeer naar Onnen om aan te sluiten op route 1..

Wat vindt men ervan?

Haren de Krant heeft alvast zijn oor te luister gelegd in het zoekgebied.

Wilma Tingelaar (Reinhart Orchideeën aan Westerveen, route 2) ) zegt dat het goed zal zijn voor de bekendheid van haar bedrijf. Bas van Engeland van Camping De Fruitberg in Onnen (Zuidveld, route 1) denkt er net zo over. Hij hoort nu voor het eerst van het onderzoek, maar denkt dat het voor zijn toekomstige campinggasten goed is.

Bommen Berend

Jitske Bruinenberg (route 2) wijst erop dat de Hoge Hereweg het laatst overgebleven stukje ‘Heerweg Coevorden-Groningen’ is waar Bommen Berend overheen is getrokken (1672). “Daar moeten we zuinig op zijn”, zegt ze. Ze denkt dat het huidige fietspad te smal is en dat er veel conflicten zullen zijn tussen gebruikers: uitritten, auto’s, recreatie, fietsers, wandelaars, ruiters, honden, spelende kinderen. Vooral nabij Paviljoen Appelbergen. “Het wordt een gevaarlijke route”, zegt ze. Zij denkt dat het traject beter langs de Rijksstraatweg en Zuidlaarderweg kan worden aangelegd (route 3). Ook Plaatselijk Belang Glimmen heeft al met Gaasterland aan tafel gezeten. Zij zien de driesprong Hoge Hereweg/Nieuwe Schoolweg als een gevaarlijk punt. Dat is het nu reeds, zegt men. Wie online al iets kwijt wil kan kijken op www.stemvanprovinciegroningen.nl (kijk bij plannen). Reageren kan tot 2 januari 2023..

Cijfers

De Provincie heeft eerder dit jaar een enquête gehouden onder 389 fietsers op het bestaande traject Haren-Zuidlaren. 27% van hen was onderweg tussen huis-werk. 24% tussen huis en school. 47% reed op een e-bike, 24% op een race- of hybride fiets. Iets minder dan 10% beklaagde zich over de onderlinge snelheidsverschillen.

Fietsersbond heeft 4e route

Bill Morris en Jan Rake (foto) van de Fietsersbond Groningen staan vierkant achter het plan van een doorfietsroute, maar zien een gelijkvloerse kruising met het treinspoor niet zo zitten. Daarom hebben ze een 4e route bedacht en aan de Provincie voorgelegd. Bovendien zien zij de route via Onnen als onhaalbaar, omdat deze zal conflicteren met bomen. De vraag of pedelecs geweerd zouden moeten worden of dat er een snelheidsbeperking zou moeten gelden op de doorfietsroute is binnen de Fietsersbond nog een discussiepunt.

Route 4 (Fietsersbond)

Vanaf Jachtlaan en Onnerweg naar Scharlakenhof, via Westerveen naar Viaductweg (brug over het spoor nemen), dan rechtsaf de Dalweg op en in de eerste bocht rechtdoor een doorsteek maken naar de Hoge Hereweg.



Foto: Bill Morris (links) en Jan Rake van de Fietsersbond.

Tijdpad

De Provincie zal na verwerking van feedback rond mei/juni 2023 een voorkeursroute presenteren (online en tijdens informatieavonden). Naar verwachting wordt de keuze definitief in de zomer van 2023, aldus Jeroen Gaasterland.

