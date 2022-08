Zondagmiddag concert in het Boeremapark in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Na de vele positieve reacties op het zomerconcert 2021 kon een herhaling niet uitblijven. En nu het grootste deel van de herstelwerkzaamheden in het park zijn afgerond is er ook aanleiding voor een feestje. Dat wordt gevierd met een zomerconcert op zondagmiddag 21 augustus. Het concert begint om 15:30 uur in het park bij de Burgemeester Boeremabank. De Groningse Latin-popband Los Cascos zal de bezoekers trakteren op zomerse muziek op een hopelijk zwoele zomernamiddag in het park. Iedereen is van harte welkom en het bijwonen van het concert is helemaal gratis.

Vorige jaar werd met een zomerconcert van Linde Nijland in het park stilgestaan bij het 85-jarig bestaan van het Boeremapark en het 10-jarig bestaan van de Stichting Burgemeester Boeremapark. Dat leverde veel positieve reacties op en bleek voor herhaling vatbaar. Tijdens het zomerconcert van aanstaande zondagmiddag 21 augustus brengt de Groningse band Los Cascos Latijns Amerikaanse muziek naar het Boeremapark. Het evenement begint om 15:30 uur en duurt tot ongeveer 17:30 uur. De toegang is geheel gratis en de stichting trakteert de bezoekers op een hapje en een (fris)drankje. De muziek nodigt uit om met de voetjes van de vloer te gaan. Maar wil je zitten, neem dan zelf een klapstoeltje mee!

Los Cascos

Los Cascos is de enige echte Latinpopband van Nederlandse bodem. De band is opgericht door de uit Colombia afkomstige componist, zanger-gitarist Oscar Molina en zijn vrouw Willemijn van Selling. De aanstekelijke zomerse muziek in combinatie met het enthousiaste karakter en de muzikale ervaring van de bandleden, zorgt bij ieder optreden weer voor een feestje. Los Cascos wil met haar repertoire Latin-popmuziek toegankelijk maken voor een breed publiek.

Herstelplan

Eind vorig jaar is de gemeente begonnen met de uitvoering van een omvangrijk herstelplan voor het Boeremapark. Inmiddels zijn de grote vijver en de waterpartij in het hertenkamp uitgebaggerd en voorzien van een nieuwe duurzame beschoeiing. Ook is de Burgemeester Boeremabank hersteld en is een aantal plantstroken opgeschoond en voorzien van nieuwe aanplant. Bovendien is een derde inlaat van regenwater vanaf de Lokveenweg aangelegd, die moet zorgen voor buffering van hemelwater en verbetering van de waterkwaliteit door een betere doorstroming. Tot slot hebben studenten van de opleiding Sportvisserij & Waterbeheer van het Zone College vissenbossen aangelegd in de vijver. Deze hebben een schuil- en paaifunctie voor vissen.

Hiermee zijn de geplande werkzaamheden grotendeels uitgevoerd. Voor het najaar staan nog het herstel van de voetpaden, groenwerkzaamheden en vervanging van het hek van het hertenkamp in de planning.

Het zomerconcert wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Groningen.

Voor meer informatie over het zomerconcert in het Boeremapark en de activiteiten van de Stichting Burgemeester Boeremapark bezoek de website: www.boeremapark.nl .