Zwemgroep neemt afscheid van zwemjuf

Door: Redactie

Afgelopen maandag heeft zwemgroep de Scharren, onderdeel van c.s.v.Voorwaarts, tijdens een etentje afscheid genomen van haar zwemjuf

mw. R.Nuver. Maar liefst 48 jaar heeft zij eerst op de zaterdag, maandag en woensdag vele kinderen, (jong) volwassenen begeleid bij het zwembad.

In de jaren 60 begon Ria bij de gymnastiekvereniging met het helpen van haar echtgenoot.

In september 1974 werd samen met Mw. T.Bakker en mw. Adema een afdeling reddend zwemmen opgericht. Hierin was zij een belangrijke spil. In de hoogtij dagen werd hier aan ruim 75 kinderen les gegeven. Helaas is dit eind jaren 80 tot een einde gekomen en bleven de zwemgroepen op maandag en woensdag

over. Elke maandagavond en woensdagmorgen was Ria aanwezig.

Ria heeft al die jaren een belangrijke, actieve rol gespeeld voor de leden maar

ook richting het bestuur. Gratia Apoll van de vereniging zegt: “Ook via deze weg willen we heel hartelijk danken voor

deze inzet en door de leden zal ze gemist worden met haar warme

belangstelling.”