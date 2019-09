Column Emile Koopmans (september 2019)

Column:

Door: Redactie

Lelijk is geoorloofd

Mijn golfende vriendjes, terugrijdend naar hun keurige villa’s in Haren, vroegen zich de laatste tijd af, welke gribus er nou weer wordt gebouwd, langs hun oprit naar de club te Glimmen, langs de Pollselaan. Ik geef de verklaring: lelijk is hier op zijn plaats.

Keuterboerderijtjes zie je op het platteland nog steeds overal. Het zijn eenvoudige woninkjes met rommelige opstallen erachter. Ze zijn tot stand gekomen door jarenlange noeste arbeid. Aan de schuurtjes zijn vaak weer andere schuurtjes gebouwd en daarom zie je verschillende materialen: metselwerk, hout, blik, golfplaten, alles in wisselende kleuren en niets is bijelkaar gezocht om een eenheid te vormen. Architectuur is hier ver te zoeken, maar de samenvoegingen van diverse soort maken het beeld juist aantrekkelijk.

Het keuterboerderijtje aan de Pollselaan was niet anders. Het voorhuis was, zoals je op de foto kunt zien, eenvoudig en karakteristiek, maar zo klein dat het zelfs achter een forse boom verdwijnt. De opstallen erachter waren desolaat. Het geheel kwam te koop en iedere potentiële koper wist dat het voorhuis te klein was voor de huidige woonwensen. Er moest dus uitgebreid worden. De gemeente eiste echter dat het voorhuis moest blijven bestaan. Zie hier het resultaat na uitbreiding.

Aan de achterzijde is nieuwbouw gerealiseerd die, wat mij betreft, past bij de bovenstaande beschrijving. Expres lijkt gekozen voor een vormeloos volume, met chaotische gevels, met ramen en deuren die tweedehands ogen en willekeurig geplaatst zijn, waar het kon. En door de toepassing van diverse materialen in meerdere kleuren, blik, geteerde houten planken, horizontaal en verticaal, lijkt alles in verschillende tijden gerealiseerd, verlengd en opgehoogd.

Achter zo’n keuterboerderijtje hoort niet een gelikte, rietgedekte villa. Een rommelige uitbreiding is op deze plek gepast. Mooi? Nee dus. Te groot en te hoog? Helaas. Oftewel. het programma is te compact vormgegeven. De vraag is nu: is het terecht, dat het voorhuis moest blijven staan, nu we de nieuwe compositie zien? U mag het zeggen.