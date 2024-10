Column Hein Bloemink (oktober 2024)

Column:

Door: Redactie

Migranten

Ik moest laatst weer even denken aan die dwaze anekdote (jaren 70) van die dame in de Harense villa ‘Klein Zwitserland’, waar een schoorsteenbrand was ontstaan en de brandweer kwam om die te blussen. Ze beklaagde zich achteraf over het feit dat die lompe spuitgasten hun voeten niet hadden geveegd en vlekken hadden achtergelaten op het tapijt. Echt gebeurd. Hetzelfde gebeurt nu met de arbeidsmigranten die de afgelopen maanden als een oranje tornado door Haren gingen om in voetpaden en tuinen sleuven te graven voor glasvezelkabels. Wat heb ik een bewondering voor die kerels! In hitte, kou of regen zag ik ze zwoegen. Nee, niet leunend op een schep, maar zwoegend. Ver van huis om geld te verdienen voor thuis, omdat te weinig Nederlanders dat werk willen doen. Het oranje lint werd in hoog tempo uitgelegd door Haren. Wat me dan een beetje tegenvalt is dat er nogal cynisch op wordt gereageerd. Mensen vinden dat de voetpaden worden beschadigd en wellicht met gemeenschapsgeld hersteld moeten worden; mensen vinden dat hun gazon wordt aangetast; ik las dat sommigen onvriendelijk waren bejegend door de gravers (in het Engels nog wel). Het feit dat KPN de opdrachtgever is helpt ook niet mee, die staat sowieso kennelijk in een kwade reuk. Je kunt het ook anders bekijken: fijn dat er een bedrijf bereid is zo’n netwerk aan te leggen en logisch dat hiervoor een verdienmodel is. Het is een vrije keuze om er gebruik van te maken of niet. En wat die arbeidsmigranten betreft: is het niet logisch dat zij een sleuf moeten graven of wil je de kabels los in de heg leggen? En als de gemeente later de voetpaden weer moet asfalteren zou je dat niet kunnen zien als onze bijdrage aan snel internet? Want vergeet niet: de mopperaars zullen straks massaal gebruikmaken van de kabels, waarop zij nu zo zuur reageren. En daarom moest ik weer denken aan die brandweerman met vieze voeten. Stank voor dank.