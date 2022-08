Abrupte sluiting Bakker Bart in Haren: niet de eerste keer

Nieuws:

Door: Redactie

Dat Bakker Bart plotseling en naar het lijkt zonder vooraankondiging de deur heeft gesloten is vreemd, maar niet nieuw. Een eerdere franchisenemer, de eerste in Haren, draaide op 4 januari 2013 ook al de deur onverwacht op slot. Destijds wilde deze geen reden geven voor zijn besluit en ook het hoofdkantoor van Bakker Bart wilde niets toelichten.

Na tussenkomst van het hoofdkantoor werd in februari 2013 de zaak in Haren weer geopend. De zaak was toen in handen van het hoofdkantoor zelf. Het merk Bakker Bart werd in juni 2008 in Haren geïntroduceerd door het eerste franchisepaar Sibrand en Alie Roggema. Die stopten dus in 2013 plotseling.