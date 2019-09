Advertentie: Hoorcentrum Westerkwartier viert feestje

Nieuws:

Op donderdag 10 oktober 2019 viert Hoorcentrum Westerkwartier in Zuidhorn haar achtste verjaardag. Het bedrijf houdt ook zittingen bij huisartsenpraktijk Hondsrug in Haren. Klanten en overige belangstellenden -met of zonder gehoorverlies- zijn van harte welkom, ’s middags bij de Hoormarkt (13.00 – 17.30 uur) en ’s avonds bij een gratis toegankelijk Concert (20.00 – 21.30 uur), beide in de Gastkerk in Zuidhorn.

Tijdens de Hoormarkt laten vijf grote hoortoestelfabrikanten Oticon, Bernafon, Widex, Phonak en Resound, u kennismaken met de nieuwste ontwikkelingen in de hoortoesteltechniek. In de grote zaal van de Gasthorn treft u hen aan met informatieve stands, foldermateriaal en u kunt uw vragen te stellen aan deze specialisten.

In de zaal ziet en hoort u verder de zogeheten ‘KlangFinder’. Dit is een kunsthoofd waarop diverse hoortoestellen worden bevestigd. Goedhorende bezoekers kunnen via een hoofdtelefoon luisteren hoe deze toestellen klinken bij aanbod van allerlei geluiden zoals spraak, lawaai, spraak in lawaai, windgeruis of muziek. Meestal staat men dan versteld van de duidelijk hoorbare verschillen, niet alleen tussen oudere en nieuwere generaties hoortoestellen, maar ook wanneer je binnen één generatie de verschillende techniekniveaus beluistert. Verder zullen enkele fabrikanten in een aparte zaal leerzame presentaties verzorgen over hun nieuwste hoortoestellen en de filosofie daarachter.

Een vertegenwoordiger van Resound zal ter plaatse setjes hoortoestellen van het type Linx Quattro op proef aanpassen bij geïnteresseerde klanten van Hoorcentrum Westerkwartier, uiteraard zolang de voorraad strekt. Voorwaarden zijn dat de klant schone oren heeft en dat er een recent audiogram van hem/haar bekend is bij Hoorcentrum Westerkwartier. Deelnemende klanten krijgen de kans om ’s avonds het concert te bezoeken met deze hoortoestellen in. De klank van de Linx Quattro wordt namelijk zeer gewaardeerd door muziekliefhebbers.

’s Avonds bij het concert staan op het programma: het 17-koppige slagwerkensemble Boréas uit Usquert met dirigent Hans de Ruijter en Duo Abrazo, bestaande uit sopraan Marian van der Heide en gitarist Rob Nijboer. Het repertoire: Spaans klassiek en Zuid-Amerikaans.

Bij slagwerk denken mensen vaak aan luidruchtige trommels. Tijdens het concert zult u horen dat slagwerk ook heel ingetogen kan klinken als marimba’s worden bespeeld met wollige zachte stokken. Beide gezelschappen brengen ook een gezamenlijk nummer. Dus laat u verrassen door dit gratis toegankelijke concert, waarin de dynamiek van muziek centraal staat.

Vrijwillige giften komen ten goede aan het project Uganda Hears.

U bent van harte welkom op 10 oktober in de Gastkerk. Wilt u vooraf uw gehoor laten testen en/of een set Linx Quattro reserveren voor de avond, maakt u dan een afspraak met Hoorcentrum Westerkwartier, tel. 0594-500959.