Boek ‘Verborgen Rijk van Ming’ (Hortus) verschenen

Door: Redactie

Op vrijdag 15 november heeft wethouder Rik van Niejenhuis samen met zijn dochtertje Ella het eerste exemplaar van het nieuwe boekje over Het Verborgen Rijk van Ming in

ontvangst genomen.

Het oude boekje dateert van 2011. De lopende restauratie van de Chinese Tuin was voor de Vrienden van de Hortus reden om een nieuw boekje over de Mingtuin te laten maken. Na een oproep onder de leden van de Vriendenvereniging, hebben Sanne Feenstra (tekst), Ab Veerbeek (foto’s en plattegrond) en Machiel Bakker (ontwerp) met hulp van tuinbaas Walter den Hollander (beplanting) en Abel van Nissen (dronefoto’s) het nieuwe boekje samengesteld. Drukkerij van Ark heeft er iets moois van gemaakt.

Met gepaste trots overhandigde de voorzitter van de Vrienden Tjerk Zwanenburg het eerste exemplaar aan de wethouder. Na de uitreiking van het nieuwe boekje werden de gasten getrakteerd op een theeceremonie, verzorgd door het Groningse Confucius Instituut. Het nieuwe boekje is voor €10 te koop in de winkel van de Hortus. Een mooi cadeau voor

de feestdagen of om een vriend, vriendin of kennis te enthousiasmeren om de Chinese Tuin in Haren te bezoeken.

Op de bijgevoegde foto van links naar rechts: Rik van Niejenhuis met dochter Ella en Tjerk Zwanenburg.