Bouwers de diepte in aan Rijksstraatweg

Door: Sales

Waar voorheen autobedrijf J.M. Postema (later De Groot) was gevestigd wordt nu hard gewerkt aan de bouw van Huys de Haar, waar appartementen in het hogere prijssegment worden gebouwd.

Na een noodzakelijke bodemsanering wordt er nu gegraven (parkeerkelder) en zijn er al een aantal damwanden geslagen. De oplevering wordt najaar 2026 verwacht. Zie: www.huysdehaar.nl

Lees meer over de historie van deze locatie: https://www.harendekrant.nl/nieuws/huys-de-haar-in-wording-locatie-postema-gaat-weer-leven/