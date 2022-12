D66 vraag om zekerheid voor bewoners van De Biotoop in Haren; Partij voor het Noorden wil klip en klaar behoud.

Door: Redactie

Het bezoek vorige week van wethouder Rik van Niejenhuis aan De Biotoop heeft bewoners en ondernemers in deze creatieve broedplaats niet gerustgesteld. De wethouder weest op de groeiende behoefte aan woningen en dat is een gevoelige snaar. Veel mensen vrezen dat de gemeente De Biotoop en De Hortus gaan aankopen om er op termijn woningen te bouwen.

D66 heeft het College van B en W gevraagd duidelijkheid te geven voor minstens twee jaar. Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 dient hiertoe morgen tijdens de laatste raadsvergadering van 2022 een motie in.

De Partij voor het Noorden is ook bezorgd, maar kiest in een ‘motie vreemd’ morgen een andere insteek: men wil de gemeente oproepen de creatieve broedplaats sowieso met rust te laten. Evelien Bernabela, raadslid van de Partij voor het Noorden, zegt: “In Groningen gaan veel vrijhavens en creatieve broedplaatsen weg, laat de Biotoop dan bestaan. Er is al een te kort aan ateliers.”

