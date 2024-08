Krant Online:

Door: Redactie

We mogen weer! De vakantie is voorbij en trots presenteren we u weer een nieuwe Haren de Krant. Klik op de link en u leest de PDF.

De bezorgers gaan de krant weer rondbrengen tussen 27 augustus en 5 september.

Krant gemist? U kunt deze ook ophalen bij TinQ, Kerklaan 37 te Haren (tegenover de Hortus).

Veel leesplezier!

Haren de Krant augustus 2024