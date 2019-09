Expositie in landgoed Bosch & Vaart tijdens Open Monumentendag

Nieuws:

Op zaterdag 14 en zondag 15 september exposeren Martha Asman, Sara van Epenhuysen en Lon Goedewaagen in de Oranjerie van het landgoed Bosch & Vaart. Deze expositie vindt plaats tijdens de Open Monumentendagen, waarvan het thema dit jaar is: ‘Plekken van plezier’. Op beide dagen is het landgoed geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Er worden rondleidingen op het landgoed aangeboden (zaterdag 12.00 en 15.00 uur, zondag 14.00 uur).

De drie exposerende kunstenaars kregen hun opleiding aan de Klassieke Academie voor Beeldende Kunst in Groningen. Te zien zullen zijn: schilderijen, houtsneden en beelden.

Martha Asman woont en werkt in de kop van Drenthe. Zij heeft pas op latere leeftijd de kunst omarmd. In haar schilderijen en houtsneden zijn ‘oud’ en ‘doorleefd’ terugkerende thema’s. Haar kleine Drentse landschapjes zijn van recente datum.

Sara van Epenhuysen schildert figuratief met olieverf en eitempera. Zij brengt objecten (stoelen, tafels, vloeren) herkenbaar in beeld. Die objecten vormen voor haar niet zozeer het onderwerp van de schilderijen. Ze zijn voornamelijk ‘lichtvangers’ en ze doen, met hun schaduwen, mee in een spel van patronen en ritmen over het hele beeldvlak heen.

Lon Goedewaagen wil met haar werk uitdrukkingen van mensen en ook de maatschappelijke opgaven waar deze voor staan weergeven. Mensen en natuur zijn voor haar belangrijke bronnen van inspiratie. Lon werkt met steen en brons, maar ook met klei, was, gips, hout en marmer.

www.martha-asman.nl , www.saravanepenhuysen.nl , www.goedewaagenvormgeving.nl