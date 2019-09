Gemeenteraad geeft groen licht voor bouw op Raadhuisplein

Door: Redactie

Woensdagavond heeft de gemeenteraad van Groningen ingestemd met de plannen om het Raadhuisplein in Haren te bebouwen. Het gaat om woningen, winkels én een supermarkt. Waarschijnlijk wordt dat de Aldi. Dit raadsbesluit luidt een nieuwe episode in rond dit lastige dossier. Al sinds de sloop van het oude gemeentehuis is er gepraat, gebroed en ruzie gemaakt over de bouwplannen.

Opvallend was, dat de fractie van Groen Links voor het eerst meeging in de plannen. Onder Harense vlag was men nog fel tegen. Hoe het bouwplan eruit gaat zien ligt nog niet vast. Er wordt door de raad gevraagd om groen en duurzaam. Vast staat dat er een oude bomen moeten wijken, die gecompenseerd moeten worden. Net als in eerdere varianten op de bouwplannen zal de bouw ook leiden tot afname van het aantal parkeerplaatsen in het centrum van Haren. Het gaat om tientallen.

Het is nog niet duidelijk hoe Harenaars zullen reageren op het besluit. Omwonenden zullen waarschijnlijk in verzet komen, zoals zij zich ook eerder keerden tegen de plannen, die zij te pompeus vonden. Ook wantrouwen ze de verkeersafwikkeling en vrezen toename van verkeer. Er zijn ook mensen, waaronder ondernemers, die afwijzend staan tegen uitbreiding van winkelruimte in Haren, waar al een bepaalde mate van leegstand heerst.

Wordt vervolgd.



Afbeelding: eerdere schetsen (2018) van de bouwplannen.