Gesprek op het bankje met: Joris ten Have (orgelman)

Door: Redactie

Gesprek op het bankje met Joris ten Have (30), orgelman in Haren

Hallo Joris, is muziek een eerste levensbehoefte voor jou? Antwoord: “Voor mij wel en dan heb ik het niet over mijn inkomen. Ik hou veel van klassieke muziek, die me soms in mijn ziel kan raken. Als ik eens somber ben hou ik van gedragen muziek, als ik vrolijk ben juist van opgewekte muziek.”

Je vader was predikant. Wat is anno 2024 de rol van predikanten nog? Antwoord: “Een goede vraag. Eigenlijk is de predikant zijn rol een beetje kwijtgeraakt, de kerken lopen leeg. Mijn vader was dominee en was in zijn tijd echt een vertrouwenspersoon. Nu voel ik me bij mijn draaiorgel ook weleens vertrouwenspersoon, want mensen vertellen me veel. Soms lijk ik dus ook wel wat op een predikant, haha.”

Tijdens je werk zie je hoe een dakloze iets steelt uit een winkel. Wat doe je? Antwoord: “Erachteraan, want stelen hoort niet. Daar ben ik heel principieel in. In Delfzijl ben ik eens achter twee winkeldieven aangegaan en heb ze staande kunnen houden. Als mensen geen geld hebben om iets te kopen zijn er andere manieren, denk ik.”

Ben jij blij dat je leeft en waarom? Antwoord: “In beginsel wel, maar er zijn best vaak momenten dat ik het niet zie zitten. Er zijn in de familiesfeer namelijk nogal wat verstoorde relaties en die doen me veel. Wat een gedoe allemaal! Ik ben graag op pad met mijn draaiorgel om dat een beetje te kunnen vergeten.”

Wat was een gamechanger in jouw leven? Antwoord: “Als kind ging ik naar mijn opa en oma in Doetinchem en daar stond altijd een draaiorgel. Ik vond dat helemaal het einde en daardoor ben ik in dit werk terechtgekomen.”

Welke eigenschap van jezelf zou je wel kwijt willen? Antwoord: “Ik zou wat minder zakelijk willen zijn. Minder aan mijn inkomsten denken en meer genieten op straat tijdens het draaien. Ik heb van mijn hobby mijn beroep gemaakt en moet ook zakelijk denken, maar ik raakte er mijn hobby wel een beetje door kwijt. Dat is jammer.”

Is de dood het eind van alles? Antwoord: “Als je goed bent voor mensen en goede dingen doet, zal er na de dood iets zijn. Daar ben ik van overtuigd.”

Welk liedje adviseer je als ik een keer somber ben? Antwoord: “Luister dan naar Bach: Jesu bleibet meine Freude. Die heb ik ook in mijn draaiorgel, want het is zo mooi.”

Dank je Joris, draai ze vandaag!