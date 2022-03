Groen Links ziet uitbreiding Esserberg niet zitten

Door: Redactie

Hans Sietsma, het Harense raadslid voor coalitiepartij Groen Links is het helemaal eens met het College, dat men regie wil houden over de graslanden achter stadion Esserberg (zie foto). Maar daar is dan alles mee gezegd. Sietsma ziet uitbreiding van het sportcomplex niet zitten, omdat dit niet strookt met de afspraken in het bestuursakkoord bij de fusie met Groningen. Hij zegt: “Tot 2040 blijft dit gebied groen. En voor sommige mensen is een voetbalveld wellicht groen, maar wij denken daar anders over. Een kunstgrasveld met hekken en lichtmasten is niet het groen waar wij voor staan.”

Sietsma vind het een goede zaak dat de gemeente probeert projectontwikkelaars te snel af te zijn, want die liggen volgens hem al jaren op de loer met maar één doel: grote huizen bouwen in de oksel van Kerklaan en Esserweg. Sander Claassen van D66 staat er iets anders in. Hij is het met Sietsma eens dat de gemeente greep moet houden op deze gebieden, maar laat nog in het midden of er sportvelden mogen komen. “Dat hangt af van de integrale visie op het gebied tussen de stad en Haren.”

Met de integrale visie bedoelt Claassen (en Sietsma is het daarmee eens) dat de gemeente met de inwoners een visie moet ontwikkelen op het gebied dat wel eens wordt aangeduid als de groene long tussen stad en Haren. Claassen sluit niet uit dat in die visie iets komt te staan over sport, maar zover is het nog lang niet. Sietsma vindt dat vooral ecologische waarde moet worden toegevoegd aan dit gebied.

Het item speelt sinds 1 maart, toen de gemeente het plan opvatte om een Voorkeusrecht op de percelen te vestigen, nu deze te koop staan.

Update 8 maart: Onze redactie ontvangt aanwijzingen van lezers, die denken dat er een andere gedachte achter dit verhaal kan zitten. Zo zouden sportvelden van de Helperzoom kunnen worden verplaatst naar Esserberg, zodat aan de Helperzoom een nieuw gebied ontstaat dat geschikt kan zijn voor woningbouw.