Harenaar Ewoud Dubois exposeert in Museum Nienoord

Nieuws:

Door: Redactie

Het evenement Kunst op Museum Nienoord leek vindt plaats op 12 en 13 oktober.

Kunst op Nienoord geeft iedereen die kunst maakt jaarlijks de kans zich te bewijzen, in een museale omgeving te exposeren, positie te bepalen en contacten te leggen. Voor de ogen van het publiek ontrolt zich een rijk en gevarieerd kunstlandschap. Er zijn 32 kunstenaars die in totaal meer dan 200 kunstwerken exposeren en te koop aan bieden. Er zijn werken uit uiteenlopende disciplines te zien o.a. schilderijen, beelden, keramiek, glas, tekeningen maar ook (kunst)fotografie, textielkunst, edelsmeden en ruimtelijk werk. Eén van de deelnemers is een Harenaar, Ewoud Dubois.

Hij schildert al meer dan 40 jaar in een stijl die tot het hedendaags realisme gerekend mag worden. De acryldoeken van Dubois laten mensen zien die in interactie zijn met met elkaar en hun omgeving. Terwijl de voorstellingen die door Dubois vastgelegd zijn vaak van alledag zijn is er ook een sfeer die de toeschouwer doet voelen dat die getuigen is van een bijzonder moment. Zie www.museumnienoord.nl