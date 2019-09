Harenaars kunnen American Football spelen in de buurt. Open dag op komst.

Nieuws:

Door: Redactie

De American Giants speelden ooit op stadion Esserberg in Haren, maar tegenwoordig in de stad. Op 29 september is er een open dag, zodat jonge Harense sporters toch kunnen kennismaken met deze sport.

Rudi van Driezum van de Giants; “Sinds kort hebben we tot onze grote vreugd een leeftijdsklasse die nu competitie speelt. Echter willen we graag meer kinderen oproepen om ook te komen spelen, zodat we onze jeugd verder uit kunnen bereiden. Vandaar dat we zondag 29 september een open dag organiseren voor de jeugd, van 13:00 tot 17:00. American Football is een zeer veelzijdige sport die geschikt is voor alle posturen, groot of klein, dik of dun. We maken het vaak mee dat mensen die van zich zelf dachten niet goed te zijn in een teamsport, bij American Football het tegenovergestelde ontdekken.



In het kort

29 september open dag American Football bij de Groningen Giants. Van Driezum: “Ben je nou altijd al ge├»nteresseerd geweest in de sport? Of ken je American Football nog niet en lijkt het je een leuke sport, kom dan nu naar onze gratis open dag van 13:00 tot 17:00. Er word gezorgd voor schouderpads, een helm en een bitje, dus je hoeft alleen nog maar sportkleding mee te nemen! Ben je ge├»nteresseerd? Stuur ons dan een mail naar bestuur@groningengiants.nl of neem contact op via social media : Facebook: GroningenGiants of Instagram: GroningenGiants