Harense docenten van ’t Clockhuys organiseren concert in Sappemeer

Nieuws:

Door: Redactie

Miriam de Groot en Gertie Bruin zijn als docenten verbonden aan CKC ’t Clockhuys in Haren. maar ze waren ook de oprichters van het project Cultuur op de Borg in Sappemeer.

Op 24 november 2024 vindt Klassiek op de Borg plaats. Na een feestelijk openingsconcert van

Cultuur op de Borg met genodigden op 20 oktober jl. is het dan nu tijd om het eerste openbare

concert te organiseren onder de noemer: Klassiek op de Borg. Mirna Ackers (fluit) en Vital

Stahievitch (piano) zijn uitgenodigd om te komen spelen en hebben een prachtig gevarieerd

programma van fluitmuziek uit de twintigste eeuw van o.a. Claude Debussy, Francis Poulenc en Paul

Hindemith.

“Een divers muzikaal landschap”: zo beschrijven Mirna Ackers en Vital Stahievitch de klassieke muziek

uit de twintigste eeuw. “Elke componist ging op zoek naar zijn eigen manier om de muziek te

vernieuwen, zonder daarbij de verbinding met bestaande tradities te verliezen. Hierdoor is de

twintigste eeuw een enorm diverse periode.” Mirna en Vital (tevens musicologe en kunsthistoricus)

vormen al meer dan 10 jaar een fluit-piano duo. Vital speelt in binnen- en buitenland en won meerdere

prijzen bij (inter)nationale concoursen. Mirna is orkestmusicus, speelt sinds 2020 mee in een

familieopera en organiseert evenementen voor amateurfluitisten. Sinds de zomer is Mirna als fluitiste

verbonden aan het Noord Nederlands Orkest.

Aanvang: 15.00 uur I zaal open: 14:30 uur

Entree voorverkoop: €18,- (kinderen t/m 4: gratis I jongeren t/m 18 jaar: €10,-)

Entree aan de deur contant of via QR-code: €20,-

Kaartjes zijn te koop via www.cultuuropdeborg.nl

Adres: Veenborg Welgelegen, De Vosholen 60, 9611 TD Sappemeer

Cultuur op de Borg

Cultuur op de Borg is opgericht door Miriam de Groot (fluitist) & Gertie Bruin (accordeonist), zij zijn

allebei professioneel musicus en zijn in de zomer op Borg Welgelegen te Sappemeer komen wonen.

Borg Welgelegen is eigendom van Het Groninger Landschap en die zijn in het voorjaar van 2024 een

zoektocht gestart naar nieuwe bewoners, die tevens voor wat reuring kunnen zorgen in de Borg en

tuin. Miriam en Gertie willen graag culturele evenementen, met als zwaartepunt muziek, organiseren

en onder andere (jonge) musici, kunstenaars en auteurs een prachtig podium bieden in een

inspirerende omgeving.