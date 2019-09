Hoe gaat het nou met Jan Louwes (oud-gemeenteman in Haren)

Door: Redactie

Hij was de man met wie je alles kon regelen…Sinds ruim twee jaar werkt Jan Louwes niet meer in Haren. Hij was destijds chef van Bureau Woonomgeving op de gemeentewerf aan de Westersedrift. Voor burgers was hij vooral de man die altijd ‘wel iets kon regelen’.

Voor de organisatoren van festiviteiten was hij de ideale ambtenaar om mee samen te werken. Louwes vertrok in oktober 2017 naar de Gemeente Noordenveld, waar hij een vergelijkbare functie ging vervullen. “Ik ga weg uit Haren, omdat ik de fusie met Groningen niet wil meemaken”, zei Louwes bij zijn vertrek.

Hoe gaat het nu met hem?

“Het gaat dikke prima”, zegt Jan Louwes. In Haren de Krant die deze week wordt verspreid in Haren en omgeving leest u hoe Louwes in zijn nieuwe gemeente werkt aan het ‘Harens model’.

De krant wordt verspreid van 25-27 september.