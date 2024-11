Jan Venhuis (87) rende de 4 Mijl

Nieuws:

Door: Redactie

Deze foto bewijst dat ook mensen van hoge leeftijd nog heel sportief kunnen zijn.

Jan Venhuis uit Haren is bijna iedere dag in beweging en kan ook nog rennen. Hij was één van de deelnemers van de 4 Mijl op 13 oktober en zegt in een andere krant (MagaZINN): “Met dank aan Anneloes, onze fysiotherapeut die zelf de Olympische marathon in Parijs liep, ben ik weer begonnen”. Venhuis liep vroeger al marathons: “De laatste liep ik toen ik 80 was, van Lauwersoog naar Ulrum. Daarna dacht ik: het is wel even goed zo. Daarna had ik een paar jaar lang mijn hardloopschoenen niet meer aangetrokken.” Over de 4 Mijl: “Ik ben in principe gezond en heb geen last van slijtage aan m’n gewrichten, maar de snelheid is wel stukken minder dan vroeger. Toen liep ik de 4 mijl (6 km) in 33 minuten, nu doe ik er 54 minuten over. Je wílt wel sneller, maar het lukt gewoon niet!” Jan Venhuis voelt zich prima door zijn sportieve activiteiten.