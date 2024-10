Lezing over Luther en Yesse, 31 oktober

Nieuws:

Door: Redactie

Er is een lezing in de Trefpuntkerk van Glimmen. Donderdag 31 oktober, hervormingsdag. Toegang gratis, vrije gift is altijd welkom (voor de kerkelijke gemeente).

Wat verbindt Geert Grote, Maarten Luther en Yesse? Op 31 oktober geeft ds. Nelleke Boonstra in de Trefpuntkerk een lezing in het kader van de Hervormingsdag. Nelleke Boonstra heeft studie gemaakt van de levensloop van Maarten Luther en van kloosterhervormer Geert Grote. Zij vergelijkt ze en kijkt naar de invloed die beiden hadden op het Groninger land. De Aduarder Kring, het klooster Yesse te Essen en de hervorming van de Groningers komen uitgebreid aan bod. Via onder meer Wessel Gansfort, Rudolf Agricola, de zusters van ‘het gemeene leven’ uit Deventer en het klooster Sibculo zijn duidelijk verbindingslijnen met Geert Grote en Maarten Luther aanwijsbaar. Donderdag 31 oktober, 15.30-17.00 uur in de Trefpuntkerk.