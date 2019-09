Markt met streekproducten in De Rieshoek te Noordlaren

Nieuws:

Door: Redactie

Op zaterdag 5 oktober organiseert de Rieshoek in Noordlaren een Streekproductenmarkt.

Tussen 15:00 en 17:00 uur kunnen geïnteresseerden komen kijken, proeven en beleven wat de ondernemers uit Noordlaren en omgeving zoal te bieden hebben. Het aanbod is zeer gevarieerd: van brood tot bier, van bloemen tot bijen en van zeep tot sieraden. Er is muziek, een springkussen en een creatieve workshop voor kinderen. Om 16:30 uur is de prijsuitreiking van de zonnebloemwedstrijd die op Koningsdag startte.

De tot nu toe bevestigde deelnemers zijn: boerderijwinkel Wilma’s Erf, imker Lucas Hamming, Flowers & Living, Kue Ollys Indonesische snacks, LEFF dagbesteding, Zummer Appelcider, Corviri Brouwerij, Jenny van der Klok, Ginkgoo, Fred Hemmes Onbeperkt Groen, de Dorpsmoestuin van Noordlaren, bakker Steffie Herbrink, Vintage in Noordlaren en IJsboerderij de Onnerpolder.

Op de website www.derieshoek.nl staat de meest actuele lijst van deelnemers.