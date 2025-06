Moeder van de verongelukte Ramon aan het woord in Jubileum Café

Door: Redactie

Vrijdag a.s. 27 juni om 12.30 uur is Mascha te gast in de talkshow van Haren de Krant in ’t Clockhuys. In het interview vertelt zij over haar zoon Ramon die enkele jaren geleden verongelukte op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Esserberg.

Haren de Krant heeft destijds uitvoerig verslag gedaan van dat drama en legde daarbij de nadruk op de hoge snelheid van de auto toen Ramon verongelukte. Mascha belde na de publicaties de redactie om te wijzen op het effect van de publiciteit op de nabestaanden. Je zou kunnen zeggen dat zij de redacteur van Haren de Krant toen de les heeft gelezen en dat heeft bij Haren de Krant geleid tot nieuwe inzichten. Een jongen als Ramon was niet alleen die hardrijder, maar was vooral een mens.

In het interview kijken Haren de Krant en Mascha terug op die hectische dagen.

Dit interview is live te zien tijdens het Jubileum Café Haren de Krant 30 jaar in ’t Clockhuys van 12.30-13.00 uur. Het gehele programma leest u hier. Vrije in- en uitloop.

