Omwonenden willen eindelijk informatie over bouwplan

Door: Redactie

Bewoners van het gebied rond het braakliggende terrein aan de Emmalaan in Haren zijn de geheimzinnigheid rond de ontwikkeling van deze locatie beu. Het perceel ligt sinds 2019 te wachten op invulling, maar projectontwikkelaar Aprisco in Assen houdt de kaarten tegen de borst. Omwonenden dienen een petitie in bij de gemeenteraad en willen openheid.

In 2019 brandde het bedrijfspand van Mango Mobility af. Veel mensen kennen het ook als de locatie ‘J.K. van der Molen’. De grond werd aangekocht door projectontwikkelaar Aprisco, die er ‘iets’ wilde gaan ontwikkelen. Alles wijst erop dat er woningen worden gebouwd, waar de vraag is: wat voor woningen en hoeveel? Daarmee is (ook na 5 jaar) alles gezegd. Waarom deelt de projectontwikkelaar geen informatie met de buitenwereld? Zowel gemeente als woningcorporatie Woonborg verwijzen voor informatie naar Aprisco, omdat die de eigenaar van de grond is.

Gemeente aan zet

Waarom duurt het zo lang? Marco Mol beantwoordt deze vraag namens Aprisco. Hij zegt: “We zijn nog met de gemeente in gesprek en het wachten is op hun handtekening onder de overeenkomst waarin de hoofdlijnen van het plan zullen worden beschreven.” Dit klinkt logisch, maar waarom moet dat zo lang duren? Mol drukt zich beleefd uit: “Ik werk hier sinds 2023, maar ik weet uit het dossier dat met de gemeente al vier voorstellen zijn besproken in een Integraal Vooroverleg (IVO). Er ligt nu een vijfde voorstel.” Mol zegt dat na het ontvangen van de handtekening een begin zal worden gemaakt met het overleg met omwonenden, maar dat er dan nog niet veel details gedeeld zullen worden met de krant.

Petitie buurt

In de petitie stellen de omwonenden dat ze te lang in onzekerheid verkeren en ze denken straks met een informatieachterstand te beginnen aan de burgerparticipatie. Ze vragen om spoedige openheid. Verder wensen zij een laag gebouw van maximaal 3.00 meter hoog, ontsluiting via de Emmalaan en voorts een bouwproces zonder de kans op schade aan hun woningen. Dat de petitie aan de gemeenteraad is gestuurd heeft ermee te maken dat de gemeente nu de vertragende factor lijkt te zijn. De petitie kan worden ondertekend op www.petities.nl (zoekterm: Haren).



Gemeente

De gemeente zegt desgevraagd nog niets te kunnen zeggen over de inhoud van de plannen, omdat Aprisco aan zet is. Woordvoerder Manon Hoiting: “Het is aan Aprisco om hierover te communiceren. Als de ontwikkelovereenkomst eenmaal ondertekend is door Aprisco kunnen zij de plannen naar buiten brengen.”