Op 3 november Chi Kung uitproberen bij Hestia

Nieuws:

Door: Redactie

David Knibbe verzorgt het hele jaar door Chi Kung-lessen in het Boeremapark. Op maandag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9:30 tot 10:15 uur kunt u meedoen

met een 10 strippenkaart voor €50 of een les voor €6. U kunt dit nu ook een keertje overdekt uitproberen bij Hestia aan het Anjerplein.

Op de open zondag van 3 november (14.00 – 15.00) komt David een les in de

ontmoetingsruimte van Hesta aan de Zonnedauwweg geven! Chi Kung is een lichte bewegingsvorm die de energie in je lichaam meer laat stromen

en die ons helpt om meer te gronden. Ook prima mee te doen als je op een stoel zit.

Locatie: Zonnedauwweg 16, Haren