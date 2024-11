Opinie: Shell door de ogen van Harense cartoonist

Nieuws:

Door: Redactie

Fatale uitspraak Shellzaak

Volgens de rechter van het gerechtshof in Den Haag is moorden door Shell niet strafbaar, omdat andere bedrijven ook moorden.

Als je als burger het moordwapen levert voor een moord ben je volgens de wet strafbaar wegens moord.

De rechter van het gerechtshof in Den Haag oordeelt: als ook andere bedrijven moordwapens leveren voor moord, net als jouw bedrijf, is jouw bedrijf niet strafbaar omdat ook andere bedrijven die moordwapens leveren voor moord.

In plaats dat de rechter zegt dat ieder die een moordwapen levert voor moord strafbaar is volgens de wet, zegt hij dat hij de wet niet kan toepassen omdat er meerdere bedrijven zijn die dit strafbare feit plegen.

In de Grondwet staat dat burgers geen schade mag worden toegebracht. Waar blijven de Tweede en de Eerste Kamer, de wetgevers, die dit moorden toestaan, en de levens van onze kinderen en kleinkinderen opofferen voor de winsten van multinationals zoals Shell?

Gabor Lodi sr., Haren