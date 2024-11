Door: Redactie

In de krant van december staat de positiviteit centraal. Daarom deze oproep.

Stuur ons een tekst van maximaal 150 woorden waarin u een compliment uitspreekt voor iets of iemand in Haren (of omgeving). De mooiste reacties plaatsen we in de krant en op onze website.

Stuur uw positieve gedachten uiterlijk 8 december naar: redactie@harendekrant.nl (er mag een foto bij).

De redactie