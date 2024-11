PvdA Groningen wil extra aandacht voor ondernemers

Nieuws:

Door: Redactie

Op de dag van de ondernemer komt de Groningse PvdA met een 10-puntenplan waarmee de partij de komende jaren wil gaan investeren in Groningse ondernemers. Ambitieuze plannen om een gezond ondernemersklimaat te behouden en te bevorderen in de gemeente is van groot belang vindt de fractie. Ondernemers zijn volgens PvdA-raadsleden Joren van Veen en Rico Tjepkema van onschatbare waarde omdat ze voor eigenheid zorgen, de stad laten bruisen en ze zorgen ze voor werk. Daarmee investeren ondernemers in de hele samenleving vinden de sociaal-democraten. “Dat is dus écht ook wat voor een linkse partij,” zeggen Van Veen en Tjepkema.

Ruimte om te ondernemen

In het 10-puntenplan gaat de partij voor het bieden van genoeg en goede ruimte voor ondernemers. Dit kan volgens de PvdA onder andere door criminaliteit aan te pakken op bedrijventerreinen en meer kantoren te bouwen. Door ondermijnende bedrijven te weren en de bedrijventerreinen te herstructureren komt hier meer plek vrij voor goedwillende ondernemers. Ook goed onderwijs en het bieden van baangaranties na het voltooien van een opleiding is volgens de partij een belangrijk speerpunt de komende jaren.

Goede mix in het centrum

Verder ziet de PvdA vooral heil in een goede mix met kleine ondernemers in een binnenstad waar grote ketens steeds meer de dienst uit maken. “We zijn in gesprek met ondernemers om samen tot een binnenstad te komen waar het voor iedereen fijn verblijven is, waar alle Groningers van het centrum kunnen genieten, kunnen winkelen en een biertje kunnen drinken in bijvoorbeeld een van de mooie bruine kroegen, aldus Tjepkema.

Wijken en dorpen

Maar ook de wijken en dorpen verdienen meer aandacht. Winkelcentra spelen daar een centrale rol. “Het zijn plekken waar buurtgenoten samenkomen en waar de energie zit. Door een aanpak van de openbare ruimte, door de kansen voor woningbouw rondom het winkelcentrum te bekijken en door samen met vastgoedeigenaren, buurtbewoners en ondernemers te kijken welke kansen er liggen voor nieuwe voorzieningen en bedrijfjes en daarin harde pegels bij te leggen,” zegt Tjepkema.



Energietransitie

De PvdA voelt de verantwoordelijkheid van energiebesparing en het verminderen van CO2-uitstoot. “Ondernemers voelen deze verantwoordelijkheid vaak ook en daarom willen we dat de gemeente samen met hen optrekt om te werken aan verduurzaming en de energietransitie. Veel bedrijven staan inmiddels in de wachtrij om aangesloten te worden op het energienetwerk. We vinden het belangrijk dat de gemeente meedenkt over oplossingen hiervoor door de netwerkcapaciteit optimaal te benutten en bedrijven en energie-opwek slim te combineren,” aldus Joren van Veen

In gesprek blijven

Om het 10-puntenplan de komende tijd uit te voeren en een succes te laten worden, is het volgens de PvdA van groot belang voortdurend in gesprek te blijven met ondernemers en te kijken waar we ondernemers kunnen helpen. “We hebben het al vaak met ondernemers gehad over deze plannen. De komende tijd gaan we nog meer met ondernemers in gesprek over de uitvoering van dit plan,” besluiten Van Veen en Tjepkema.