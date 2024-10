Record opbrengst Nierstichting in Haren

Door: Redactie

Marieke Hoving coördineert de jaarlijkse collecte van de Nierstichting in Haren en dat gaat goed. “We hebben in Haren 80 collectanten, geweldig toch?” vertelt ze enthousiast. “Dit jaar was de opbrengst ruim 9000 euro en dat is voor ons een topscore dankzij al die vrijwilligers.” De opbrengst kreeg dit jaar een extra ‘boost’ door de inzet van twee vrijwilligers: Petra Haafs (ondernemer) en Chantal Sietsma (gastouder), beiden uit Haren.

Wijk

De wereld van collectes is veranderd. Vroeger kwam steevast iemand aan de deur en men gooide wat munten door de gleuf. Anno 2024 is er weinig cash geld in omloop en wordt er vaak digitaal betaald met een qr-code. De concurrentie van andere collectes, deels online, is groot. Maar er is nog iets: het wordt volgens Marieke Hoving steeds lastiger om vrijwilligers te vinden. “Iedereen heeft het druk”, zegt ze. “Maar in Haren gaat het heel goed. Wat een saamhorigheid. We hebben voldoende collectanten die het leuk vinden om in hun eigen wijk op pad te gaan. Dat is ook goed voor de onderlinge contacten in de buurt.”

Chantal Sietsma en Petra Haafs hebben dit jaar extra activiteiten ontplooid om hun opbrengst op te stuwen en hebben zo hun eigen motieven. Petra leeft zelf met een donornier, die de neiging heeft om door het lichaam te worden afgestoten. Ze is op zoek naar een nieuwe donor en ondervindt nu al jaren hoe belangrijk de nierfunctie is voor een kwalitatief leven. Zij ziet in de Nierstichting een belangrijke steunpilaar en een bondgenoot die de medische zorg voor nierpatiënten vooruit helpt met geld. Petra Haafs heeft collectebussen geplaatst in haar bakkerswinkels en bovendien nam ze de bus mee naar bijvoorbeeld de buurt-bbq. Die persoonlijke aanpak werkte goed.

Chantal doet het ook voor Veerle

Chantal Sietsma’s dochter Veerle (9) heeft een nieraandoening, die nu nog met medicatie en de juiste voeding onder controle is te houden. Vanaf december begint zij met nierdialyse en dat heeft grote impact op haar kinderleven en dat van haar ouders. Op termijn zal zij een donornier nodig hebben. “De situatie met Veerle motiveerde mij om me aan te melden als wijkcoördinator van de Nierstichting”, zegt Chantal. “De Nierstichting maakt onderzoek mogelijk en ondersteunt patiënten. Wat zij allemaal doen heeft dus ook te maken met de toekomst van mijn dochter.” Chantal en Minze de Boer pakten hun taak als wijkcoördinatoren grondig aan, zodat maar liefst 21 collectanten in de wijk Harenerholt op pad gingen. Dat stuwde de opbrengst omhoog, iedere deur werd bereikt. Verder opende ze een digitale collectebus van de Nierstichting en stuurde die naar vrienden en familie, voorzien van haar persoonlijke verhaal. Het leverde een opbrengst van 1000 euro op, maar dan 10% van de opbrengst in heel Haren.

Meer weten? Kijk op www.nierstichting.nl