Nieuws:

Door: Redactie

Deze dagen kunnen we in Haren en aan het Anjerplein weer zien hoe er wordt gewerkt aan de sfeerverlichting. Die is niet weg te denken in de donkere maanden en daarom heeft Ondernemend Haren dit ook dit jaar weer voor haar rekening genomen.

De verlichting zal vanaf 11 november twinkelen, belooft Daphne de Haan van Ondernemend Haren.