Stukje Spanje komt naar Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op de hoek van de Vondellaan en Rijksstraatweg in Haren opent binnenkort een vestiging van Bodega-y-tapas. Het restaurant heeft al twee vestigingen in Groningen, aan het Damsterdiep en de Poelestraat.

Op haar website geeft men een voorproefje van het concept: “Hoewel je het Spaanse avondzonnetje erbij moet denken, zijn alle andere ingrediënten voor een heerlijke avond in Spaanse sferen bij Bodega y Tapas aanwezig: de lekkerste tapas, zomerse sangria, fantastische cocktails…” Veelbelovend en voor Haren nieuw. Op deze locatie was in de vorige eeuw Hotel de Horst gevestigd, opgevolgd door restaurant Royal Garden. Die sloot in 2014 haar deuren en daarna was het een paar jaar tobben. Er vestigden zich een uitbater uit Irak en later een Grieks restaurant, beiden voor korte duur.