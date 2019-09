Subsidie voor monumenten

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente heeft subsidie gekregen om zes monumenten in de voormalige gemeente Haren te onderhouden. Groningen krijgt van het Rijk 205.000 euro voor de komende jaren. Het gaat om de Dorpskerk, ‘t Clockhuys, de voormalige Tuindorpschool en begraafplaats de Eshof in Haren en de Bartholomeuskerk en molen de Korenschoof in Noordlaren.

Gerrie Sikkema is bouwkundig ingenieur van het vastgoedbedrijf van de gemeente Groningen. Zij houdt onder andere in de gaten welke gebouwen onderhoud nodig hebben. Ze is erg blij met de subsidie: “We onderhouden deze gebouwen sowieso, maar nu kunnen we het veel degelijker doen. En we hebben nu de monumenten veel beter in kaart, omdat je met het aanvragen van de subsidie gedwongen wordt goed te kijken naar welk onderhoud wanneer nodig is.”

Het geld komt van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). Een subsidie die besteed moet worden aan sober en doelmatig onderhoud en is bedoeld voor eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het geld wordt besteed op basis van een onderhoudsplan van zes jaar dat begint in 2020. Gerrie heeft samen met Wieringa Molenbouwadvies de subsidies aangevraagd voor monumenten in de voormalige gemeente Haren.