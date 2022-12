Transferium De Punt gaat vrijwel zeker niet door

Door: Redactie

Veel mensen zullen het goed nieuws vinden: het plan voor de aanleg van een groot transferium bij De Punt, gaat waarschijnlijk niet door.

Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) van de Provincie Drenthe, heeft gemerkt dat er weinig draagvlak voor het project is. Tegenstanders van het plan wezen op de schade aan natuur en biodiversiteit, nog afgezien van onnodige kosten. Wethouder Philip Broeksma van Gemeente Groningen had in Haren de Krant eerder al zijn schouders opgehaald over het project. Hij wees erop dat het transferium Haren nog genoeg plek biedt. De Provincie Drenthe voerde als één van de argumenten aan, dat de bereikbaarheid van Groningen erdoor zou toenemen (OV).

Een petitie tegen het plan van het transferium werd duizenden keren gesteund en een actiegroep onder aanvoering van Erik Bazuin uit Glimmen kreeg de steun van natuurorganisaties. De bal lag bij de gemeenteraad van Gemeente Tynaarlo, maar daar bleek ook een minderheid voor de aanleg te zijn.

De plannen dateren uit 2012. Er zou op het transferium plaats zijn voor 200-400 auto's.

