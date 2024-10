Uitslaande brand aan de Hemsterhuislaan

Door: Redactie

Woensdag om 13.20 uur werd de brandweer gealarmeerd wegens een woningbrand aan de Hemsterhuislaan in Haren.

De brand woedde op de eerste etage en was uitslaand toen de brandweer arriveerde. Omdat de brandweer niet wist of er nog mensen in huis waren is de brand opgeschaald. Het blussen verliep snel en succesvol en reeds om 13.58 uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Naar later bleek was er niemand in de woning aanwezig en zijn er geen gewonden te betreuren.

Foto: 112 Groningen / Haren de Krant



https://youtube.com/watch?v=SUEM3jhbvqo&feature=shared