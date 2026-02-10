Vereniging Vrienden van de Biotoop op de barricaden

Door: Redactie

Een groep van enkele tientallen omwonenden van De Biotoop aan de Kerklaan in Haren (Kerklaan, Molenweg, Botanicuslaan, Rijksstraatweg) heeft de krachten gebundeld en trekt ten strijde tegen de plannen die de gemeente heeft met zowel Hortus als Biotoop. Zij vormen een vereniging in oprichting. De gemeentelijke plannen vindt men niet alleen slecht voor mens en ecologie, maar men vindt ook dat ze op een ‘laakbare wijze’ tot stand zijn gekomen. De gemeenteraad zal op korte termijn keuzes gaan maken op basis van de plannen en de omwonenden hebben daarom een lange brief gestuurd aan alle raadsfracties. Centrale boodschap: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.



‘Slechte plannen’

De gemeente heeft in januari haar plannen gepresenteerd. Er is nog niets besloten, maar er werden wel wensdromen getoond. Heel kort samengevat: Hortus in stand houden, maar een klein verdienmodel toevoegen in de vorm van kleinschalige woningbouw. Biotoop deels slopen en herbouwen en deels renoveren, waarna een vernieuwde creatieve broedplaats zal ontstaan. De omwonenden, die zich vooral inzetten voor De Biotoop, voeren als extra argument aan dat hier een gemeenschap (gezinnen, ondernemers en kunstenaars) met 1001 interacties met de omgeving wordt weggejaagd, omdat zij na nieuwbouw de (wellicht) veel hogere huren niet meer kunnen opbrengen.

Schijn

Wat de omwonenden ook dwarszit is dat zij het gevoel hebben dat de gemeente de schijn van inspraak zou ophouden, terwijl die inspraak kansloos is. Men zegt: “Er kon op de website van de gemeente Groningen kon tot 12 januari een vragenlijst over de toekomst van Hortus en Biotoop worden ingevuld. Dit wordt als participatie aangeboden. B en W hebben

uitkomsten echter niet meer nodig voor de planontwikkeling want die is al naar de raad gestuurd.” Op 21 januari hebben veel insprekers de raad streng toegesproken en 11 februari zal de raad over dit onderwerp vergaderen (meningvormend), terwijl de uitkomsten van de enquête nog niet bekend zijn. In de brief laten de omwonenden hun emoties de vrije loop: zij willen dat De Biotoop met rust gelaten wordt. Dat vindt trouwens ook Lenze Hofstee, directeur van Carex Haren BV. Die pleit ervoor om de situatie voor tien jaar te bevriezen. Naar verluidt gaat één van de partijen een motie indienen waarin B en W wordt gesommeerd om de visie van Carex Haren BV mee te wegen.

De omwonenden van De Biotoop hebben informeel de vereniging Vrienden van de Biotoop opgericht en bereiden de gang naar de notaris en de lancering voor van een website, waar zij de bevolking willen meenemen in hun bezwaren tegen de huidige plannen en handelswijze van de gemeente. De beoogde website krijgt als adres: vriendenvandebiotoop.nl