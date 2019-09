Wat gebeurt er nu met de ontspoorde jongeren in Haren?

Door: Redactie

Bedreiging en geweld. Een groep van ongeveer 19 jongeren in Haren heeft zich hieraan schuldig gemaakt (in wisselende samenstelling) het afgelopen half jaar. Drie van hen hebben zelfs in april twee straatroven gepleegd aan het Westerveen in Haren. Hoe heeft de samenleving de impact van de ontspoorde groep geabsorbeerd? Die vraag staat centraal in een artikel, dat volgende week verschijnt in Haren de Krant.

In het artikel wordt door een systeemtherapeut gepleit voor een degelijke intake door ervaren mensen, waaronder een klinisch psycholoog. Huub van ‘t Hek analyseert de gebeurtenissen vanuit het perspectief van opvoeding en we laten zien hoe lezers denken over de straf die de daders zouden moeten krijgen.

De gemeente Groningen legt uit hoe zij is omgegaan met de groep jongeren en welk beleid er nu wordt uitgevoerd. Daarbij spelen huisbezoeken en correspondentie met de ouders een rol. Maar ook nadrukkelijke aanwezigheid van politie op hangplekken en lik-op-stuk beleid door BOA’s.

Haren de Krant verschijnt 25-27 september.