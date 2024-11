Wethouder ontsteekt feestverlichting Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Op maandag 11 november om 17.00 uur ontsteekt wethouder Kirsten de Wrede de feestverlichting

in Haren. Dit vindt plaats bij de Dorpskerk van Haren aan de Rijksstraatweg.

Het ontsteken van de feestverlichting is ieder jaar weer een bijzonder moment waar veel bewoners

en ondernemers van Haren naar uitkijken. Het is de start van een sfeervolle en gezellige periode

waar jong en oud van geniet. Ondernemend Haren heeft dan ook graag met u het glas op succesvolle

weken aan het eind van dit jaar. Publiek is welkom.

De feestverlichting in Haren wordt u aangeboden door de plaatselijke ondernemers en zal blijven

branden tot na oud en nieuw. Het is daarmee ook de feestelijke omlijsting van de intocht van

Sinterklaas, het Sinterklaasfestival en de Kerstmarkt in Haren.