Wie verdient een huisbezoek van Sint & Piet?

Door: Redactie

Op woensdag 4 december 2024 tussen 12.30 en 14.30 uur hebben Sint & Piet ruimte vrijgemaakt in hun drukke agenda. Ze willen dolgraag kinderen (of oudere fans) verrassen, die wegens moeilijke omstandigheden echt niet aanwezig kunnen zijn tijdens de intocht in Haren of het Sinterklaasfestival rond de Dorpskerk.

Sint & Piet willen bijvoorbeeld zieke kinderen (of iets oudere ‘fans’) in Haren of directe omgeving speciale aandacht geven. Zij komen graag 20 minuten langs voor een gezellig gesprekje.

Kent u iemand die een persoonlijk bezoek van Sint & Piet wel kan waarderen?

Stuur een mail aan: redactie@harendekrant.nl t.a.v. Hein Bloemink

Hoe werkt het?

-Adres in Haren of directe omgeving

-Er is ruimte voor vier huisbezoeken

-Uiteraard zijn er geen kosten aan verbonden

-Bij meer aanvragen wordt geloot, iedereen krijgt bericht