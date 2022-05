Zo gaat de ‘locatie Postema’ er uitzien

Door: Redactie

Ontwikkelaar MWPO uit Groningen heeft weer stappen gezet in het ontwerp van nieuwe appartementen op de locatie die we kennen als Garage Postema.

De naam van het project is Huys de Haar. Op 8 juni van 17.00-19.30 uur zal er een inloopbijeenkomst zijn voor omwonenden en belangstellenden om meer te horen over het project. Deze vindt plaats in de voormalige showroom van Garage Postema. Wie de Nieuwbouw/Verbouw XL Beurs in MartiniPlaza bezoekt kan bij Pandomo Makelaars ook informatie inwinnen over verkoop. De beurs loopt van 13 t/m 15 mei.