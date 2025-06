Bas waagt de sprong: “Hé pannenkoek” aan het Paterswoldsemeer

Door: Redactie

Er komt een eind aan de troosteloze aanblik van het voormalige restaurant De Twee Provinciën aan het Paterswoldsemeer. Dat is te danken aan Bas Becherer (32) die in juli het terras zal heropenen en later het restaurant. De naam is lekker gek en dus veelbelovend: “Hé aan het water”.

Hé pannenkoek

Hij moest eens weten, die Ajax-supporter die ooit Marco van Basten kwaad toeriep: ‘Hé, pannenkoek!’. Die kreet inspireerde Bas voor de naam van zijn restaurant, waarvan de pannenkoekenkeuken de naam ‘Hé pannenkoek’ krijgt. Dat wordt onderdeel van het overkoepelende concept ‘Hé aan het water’. Bas wilde na vele jaren horeca zijn eigen zaak en die wens werd sinds februari ineens concreter toen hij hoorde dat aan het Paterswoldsemeer deze beroemde locatie te huur stond.

Kinderen

Bas: “Het concept heb ik heel duidelijk voor ogen: wij worden een restaurant waar gezinnen met jonge kinderen zich helemaal vrij voelen. Terwijl de ouders lekker eten spelen de kinderen buiten in het omheinde speelparadijs dat we hier gaan bouwen.” Zelf heeft Bas geen kinderen, maar zijn zus wél en die heeft hem verteld dat ouders van jonge kinderen het liefst een restaurant kiezen waar hun kroost welkom is. Pannenkoeken dus. “Maar daar is het hele verhaal nog niet mee verteld”, zegt Bas. “Wie ‘gewoon wil dineren of lunchen’ moet hier ook terecht kunnen. Uitgebreid lunchen en borrelen met uitzicht over het meer.”

Juli terras

In juli zal eerst alleen het terras worden geopend, zodat de zaak alvast kan warm draaien. Voordat het zover is moet Bas nog veel werk verzetten in en rond het pand, maar vooral voor het werven van personeel. Hij is op zoek naar mensen in de bediening en natuurlijk naar een chef in de keuken (tips naar info@heaanhetwater.nl). Bas geeft toe dat hij het allemaal erg spannend vindt, maar tegelijk prachtig. “En ik heb gelukkig iemand die me steunt door te investeren in dit nieuwe bedrijf en daar ben ik heel blij mee.”